«Спартак» разгромил ЦСКА в столичном дерби

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче 20-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча состоялась на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой красно-белых со счетом 3:0.

Спартаковцы вышли вперед на 10-й минуте поединка — отличился голландский нападающий Квинси Промес. Этот мяч стал для него первым в ворота ЦСКА. На 61-й минуте Промес оформил дубль. На 98-й минуте третий мяч забил полузащитник Марио Пашалич.

Матч несколько раз прерывался из-за задымления поля в результате использования болельщиками пиротехники. В первом тайме файеры жгли фанаты «Спартака», во втором — ЦСКА. Главный арбитр встречи Алексей Николаев добавил к матчу в общей сложности восемь минут.

«Спартак» набрал 37 очков после 20 туров и поднялся на четвертое место в таблице РФПЛ. ЦСКА с 34 очками опустился с четвертой на пятую строчку.