ЦСКА уступил «Манчестер Юнайтед» и сыграет в Лиге Европы

Московский ЦСКА проиграл английскому «Манчестер Юнайтед» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась вечером во вторник, 5 декабря, на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 2:1. На 45-й минуте армеец Витиньо открыл счет. На 64-й минуте нападающий хозяев Ромелу Лукаку забил ответный мяч, спустя две минуты форвард Маркус Рашфорд вывел «Манчестер» вперед.

В параллельном матче швейцарский «Базель» обыграл португальскую «Бенфику» со счетом 2:0. Это позволило команде занять второе место в группе А. Первыми стали англичане. Оба клуба вышли в стадию плей-офф. ЦСКА занял расположился на третьей строчке, дающей право сыграть в Лиге Европы.

Также в следующий раунд пробились «Челси», «Рома», «Барселона», «Ювентус», ПСЖ и «Бавария».

6 декабря заключительный матч на групповом этапе проведет московский «Спартак». Россияне в гостях сыграют с английским «Ливерпулем». Для выхода в плей-офф красно-белым необходимо побеждать соперника и надеяться на поражение испанской «Севильи» в матче со словенским «Марибором».