В сети отпраздновали падение антирекорда Акинфеева

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев в матче с португальской «Бенфикой» прервал антирекордную серию Лиги чемпионов по количеству матчей подряд, в которых он пропускал мячи. Пользователи сети отпраздновали это событие сообщениями в Twitter.

Перед игрой с «Бенфикой», которая прошла 22 ноября и завершилась победой армейцев со счетом 2:0, серия Акинфеева составляла 43 матча. До этого последний раз россиянин оставил свои ворота в неприкосновенности 1 ноября 2006 года в гостевой встрече с лондонским «Арсеналом» (0:0).