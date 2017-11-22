ЦСКА обыграл португальскую «Бенфику» в Лиге чемпионов

Московский ЦСКА обыграл португальскую «Бенфику» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:0. На 13-й минуте счет открыл Георгий Щенников, а на 56-й мяч в свои ворота отправил бразильский защитник гостей Нивалдо Жардел.

Таким образом, подопечные Виктора Гончаренко набрали 9 очков и вышли на второе место в группе А. «Бенфика» с нулем очков занимает последнее место. У лидирующего «Манчестер Юнайтед» — 12 баллов, у идущего третьим «Базеля» — шесть. Эти команды сыграют между собой в Швейцарии позже в среду, 22 ноября.

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прервал антирекорд Лиги чемпионов. Перед игрой с «Бенфикой» последний раз россиянин оставил свои ворота в неприкосновенности 1 ноября 2006 года в гостевой встрече с лондонским «Арсеналом» (0:0). Серия составила 43 матча.

21 ноября московский «Спартак» на 93-й минуте упустил победу над словенским «Марибором», но сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого красно-белым нужно в заключительном туре на выезде обыграть «Ливерпуль».