«Спартак» на последних минутах упустил победу над слабейшей командой группы в ЛЧ

Московский «Спартак» сыграл вничью со словенским «Марибором» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 21 ноября на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 1:1. Счет на 82-й минуте открыл кабо-вердианский нападающий «Спартака» Зе Луиш. На 90-й минуте счет сравнял форвард словенцев Ясмин Мешанович.

В активе московского клуба стало шесть очков. После пяти туров подопечные Массимо Карреры занимают третье место в группе. На первом месте расположился английский «Ливерпуль», на счету которого восемь очков. На втором месте испанская «Севилья» с семью очками. Замыкает группу «Марибор», в активе которого два очка.

Другой матч группы E между «Севильей» и «Ливерпулем» начнется в 22:45.

«Спартак» завершает групповой турнир 6 декабря в гостевом матче с английской командой. Московский клуб уже обеспечил себе попадание в Лигу Европы.



