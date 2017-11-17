Бывший игрок «Спартака» вспомнил о тренировках с похмелья

Бывший полузащитник московского «Спартака» Ибсон вспомнил о тренировках с похмелья. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Могут ли игроки прийти на тренировку с похмелья? Эти истории преувеличивают, но да, случается. Хотя, конечно, не перед матчами. За три-четыре дня до игры бывает, что человек немного перебирает. Мы же люди», — заявил 34-летний Ибсон.

По мнению бразильца, у футболистов есть жизнь и помимо работы. «Почему бы не сходить с семьей куда-то в выходной? Я тут не вижу никакой проблемы. Бывает, что у тебя нет жены, и ты немного перебарщиваешь», — добавил спортсмен.

Бразилец покинул «Спартак» в 2011 году. В составе московского клуба футболист провел 58 матчей, в которых забил шесть мячей. Вместе с красно-белыми бразилец стал серебряным призером чемпионата России 2009 года. После этого хавбек играл за «Сантос», «Фламенго», «Коринтианс», «Болонью», «Спорт Ресифи». В 2015 году Ибсон перешел в клуб Высшей футбольной лиги США — «Миннесоту Юнайтед».