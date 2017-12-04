Моуринью утешил безработного Слуцкого

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал увольнение россиянина Леонида Слуцкого с поста наставника английского футбольного клуба «Халл Сити». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Это жизнь. Увольняют даже лучших тренеров мира, даже чемпионов Англии. Если не ошибаюсь, в Английской премьер-лиге уволили уже пять тренеров. Чемпионшип в этом плане не является исключением», — заявил Моуринью.

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По мнению португальца, в футболе случается всякое. «Когда Леонид перебирался в Англию, он должен был знать, что возможен любой исход, любые результаты и последствия», — добавил он.

3 декабря «Халл» уволил Слуцкого с поста главного тренера. Договор между клубом и россиянином был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Слуцкий возглавил «Халл» летом 2017 года. Под его руководством команда провела 21 матч во всех турнирах. За это время «тигры» одержали четыре победы, семь раз сыграли вничью и потерпели девять поражений в Чемпионшипе, а также проиграли один раз в Кубке лиги. На данный момент «Халл» занимает 20-е место в турнирной таблице.

До этого Слуцкий тренировал московский ЦСКА, с которым стал трехкратным чемпионом России.