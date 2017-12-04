Болельщики «Халл Сити» отреагировали на увольнение Слуцкого

Болельщики английского «Халл Сити» в Twitter выразили сочувствие и поддержку россиянину Леониду Слуцкому после его увольнения.

«Прекрасный человек, глоток свежего воздуха в это непростое время. Жаль, что у него не получилось. Могу только пожелать ему всего наилучшего», — написал пользователь по имени Майк Стетхэм.

Фанат по имени Эш Дархэм понадеялся, что Слуцкий останется тренировать в Англии: «Отставка ожидалась, но надо отдать должное Леониду. Он всегда находил время на общение с болельщиками. Желаю ему самого лучшего в будущем и уверен, что он снова будет тренировать в Англии».

«Леонид, спасибо вам от каждого поклонника "Халл Сити", вы сделали все, что могли с тем составом, который имели», — написал пользователь по имени Дин Рассел.

Поклонник под ником Сhzalad обвинил футболистов в отставке Слуцкого. «Прекрасный мужик. Уверен, что он может быть великим тренером, но не с этими идиотами, с которыми ему пришлось работать», — написал он.

Об отставке Слуцкого из «Халл Сити» стало известно в воскресенье, 3 декабря. Россиянин возглавлял команду второго по статусу английского дивизиона с лета 2017 года. Под его руководством «тигры» провели 20 матчей в рамках Чемпионшипа, в которых одержали четыре победы, семь раз сыграли вничью и девять раз проиграли. С 19 очками «Халл» занимает 20-е место в турнирной таблице.