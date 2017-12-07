Тренер «Спартака» объяснил крупнейшее поражение в истории клуба

Главный тренер московского «Спартака», потерпевшего в среду самое крупное в своей истории поражение, Массимо Каррера объяснил причины проигрыша английскому «Ливерпулю». Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Мы вышли на поле, и "Ливерпуль" превзошел нас во всех компонентах. Видимо, это доказывает, что "Спартак" еще не готов. Чтобы проводить такие матчи, нужна спортивная злость, боевые качества. Мы вышли без этой злости, мы боялись этот "Ливерпуль"», — сказал он.

Каррера добавил, что разочарован выступлением «Спартака», поскольку ожидал увидеть совсем другой матч. «Не хочу сказать, что мы должны были победить, но показать что-то большее, противостоять "Ливерпулю" как-то иначе», — указал специалист.

«Если не считать сегодняшний матч, мы сыграли хороший групповой этап. Знал, что будет нелегко пройти вперед. Одной из целей было попасть в Лигу Европы, и у нас это получилось», — резюмировал наставник.

Матч между «Ливерпулем» и «Спартаком» состоялся в среду, 6 декабря, на стадионе «Энфилд» и завершился со счетом 7:0 в пользу британцев. Хет-трик оформил Филиппе Коутиньо, отличившийся на 4-й (с пенальти), 15-й и 50-й минутах. Дубль сделал Садио Мане (47 и 76), по разу отличились Роберто Фирмино (18) и Мохамед Салах (86).

Поражение стало самым крупным в истории «Спартака». Предыдущим антирекордом был матч с тем же «Ливерпулем» в 2002 году, когда красно-белые уступили со счетом 0:5.

Подопечные Массимо Карреры вышли в 1/16 финала Лиги Европы. Туда же отправятся и футболисты московского ЦСКА, которые во вторник, 5 декабря, проиграли «Манчестер Юнайтед» на выезде со счетом 1:2.