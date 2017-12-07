«Спартак» потерпел в Ливерпуле самое крупное поражение в истории

Московский «Спартак» разгромно проиграл «Ливерпулю» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 6 декабря, на «Энфилд» и завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев. Хет-трик оформил Филиппе Коутиньо, отличившийся на 4-й (с пенальти), 15-й и 50-й минутах. Дубль сделал Садио Мане (47 и 76), по разу отличились Роберто Фирмино (18) и Мохамед Салах (86).

Это поражение стало самым крупным в истории «Спартака». Предыдущим рекордом был также матч с «Ливерпулем» на «Энфилд» в Лиге чемпионов. В 2002 году красно-белые уступили там со счетом 0:5.

Подопечные Массимо Карреры вышли в 1/16 финала Лиги Европы. Туда же отправятся и футболисты московского ЦСКА, которые во вторник, 5 декабря, проиграли «Манчестер Юнайтед» на выезде со счетом 1:2.