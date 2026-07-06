Красносельский: Молдавия отказывается подписать документ о приверженности мирным методам

Молдавия отказывается подписать документ о приверженности мирным методам в урегулировании приднестровского конфликта. Об этом заявил президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в интервью РИА Новости Вадим Красносельский.

Тирасполь предложил подписать документ еще весной 2024 года. Как отметил глава государства, это было связано со стремительной милитаризацией Молдавии. Он рассказал, что документ был краток, а главное предложение в нем — решать все спорные вопросы за столом переговоров.

По словам Красносельского, соглашение дало бы важный сигнал людям как в Молдавии, так и в Приднестровье. «Однако молдавская сторона так и не согласилась подписать декларацию. На мой взгляд, достаточно показательный момент», — подчеркнул глава непризнанной республики.

Ранее Красносельский заявил, что для начала переговоров Приднестровья и Молдавии Кишиневу необходимо отменить репрессивные меры в уголовном кодексе в отношении жителей непризнанной республики. Он напомнил, что власти Молдавии приняли закон и сепаратизме и нарушил порядок очередности проведения встреч, который был принят под гарантии главы миссии ОБСЕ.