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09:56, 4 июля 2026Бывший СССР

В Приднестровье назвали условия для переговоров с Молдавией

Глава Приднестровья призвал Молдавию отказаться от репрессивных мер
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Вадим Красносельский

Вадим Красносельский. Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Для начала переговоров Приднестровья и Молдавии необходимо отменить репрессивные меры в уголовном кодексе в отношении жителей непризнанной республики. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава республики Вадим Красносельский.

Он напомнил, что именно власти Молдавии разрушили ранее существовавший порядок очередности проведения встреч переговорного процесса. В частности, Кишинев принял закон и сепаратизме и нарушил порядок очередности проведения встреч, который был принят под гарантии главы миссии ОБСЕ. «После этого как-то глупо спекулировать на этой теме и заявлять, что представителям Приднестровья якобы ничего не угрожает», — заявил глава республики.

Ранее бывший глава парламента Приднестровья Александр Щерба заявил, что власти Молдавии могут перейти к силовому варианту разрешения ситуации с Приднестровьем, а также организовать гражданские волнения в непризнанном государстве.

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