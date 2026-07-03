Названы возможные действия Молдавии в отношении Приднестровья

Щерба заявил, что власти Молдавии могут перейти к силовому варианту решения конфликта

Власти Молдавии могут перейти к силовому варианту разрешения ситуации с Приднестровьем, а также организовать гражданские волнения в непризнанном государстве. Об этом в разговоре с газетой «Взгляд» заявил бывший глава парламента Приднестровья Александр Щерба.

По его словам, Кишинев усиливает экономический шантаж Тирасполя. «Мы столкнулись с невозможностью импорта лекарств из России, а также с проблемой двойного налогообложения. Все это сильно бьет по приднестровской экономике и по нашим рядовым жителям», — пояснил спикер. Помимо этого, Кишинев постоянно поднимает вопрос о необходимости замены российского миротворческого контингента на некую форму гражданского присутствия, добавил Щерба.

Он допустил, что Молдавия под влиянием «ястребов» в лице украинских и румынских политических сил может перейти к силовому варианту решения конфликта. «В Тирасполе могут быть организованы гражданские волнения. В итоге на приднестровскую территорию будут введены полицейские подразделения якобы для сохранения прав и законных интересов граждан», — предположил собеседник издания.

В конце июня президент Молдавии Майя Санду сообщила, что хочет поднять вопрос Приднестровья на переговорах о завершении конфликта на Украине, если они состоятся. Речь шла о мирном выводе российских войск из региона.