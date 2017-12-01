«Спартак» вырвал победу у «Арсенала» на заснеженном поле

Московский «Спартак» победил тульский «Арсенал» в матче 19-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла в пятницу, 1 декабря, в Туле, и завершилась со счетом 0:1. Единственный мяч был забит на 90-й минуте — отличился капитан красно-белых Денис Глушаков. Игра проходила в метель на заснеженном поле.

В параллельном матче ЦСКА на своем поле разгромил «Тосно» — 6:0. Дубль оформил Витиньо, также отличились Виктор Васин, Бибрас Натхо, Александр Головин и Понтус Вернблум.

Таким образом, после 19 туров ЦСКА с 35 очками занимает второе место в РФПЛ, «Спартак» с 34 — третье. У лидирующего «Локомотива» 39 очков и игра в запасе.