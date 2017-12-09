Капитан «Спартака» прокомментировал крупнейшее поражение в истории клуба

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал разгромное поражение от «Ливерпуля» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте команды.

Футболист извинился перед болельщиками красно-белых. «Мы сыграли безобразно, не выполнили установку тренера. В тот день у нас не получалось ничего. Мечтали попасть в историю, но не с таким результатом. Хочется теперь поскорее забыть эту игру и никогда не вспоминать», — заявил Глушаков.

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Полузащитник также подвел итоги выступления «Спартака» в Лиге чемпионов. «Задачей-минимум для нас было попасть в Лигу Европы, задачей-максимум — в плей-офф ЛЧ. С первой мы справились. Были и хорошие матчи, и те, которые нас не красят», — отметил спортсмен.

7 декабря «Спартак» потерпел самое крупное поражение в истории команды от английского «Ливерпуля». Встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу англичан. Подопечные Массимо Карреры не смогли выйти в плей-офф турнира, однако сыграют в 1/16 финала Лиги Европы.