«Зенит» снова съедет с «Санкт-Петербурга»

«Зенит» проведет матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо» на старом стадионе «Петровский». Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации источника, на основной арене клуба, «Санкт-Петербург», будут установлены большие экраны, на которых болельщики смогут посмотреть футбол. Такое решение было принято из-за того, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал «Зенит» матчем при пустых трибунах. Таким образом, фанаты не смогут присутствовать на самой игре, однако сумеют посмотреть ее именно на «Санкт-Петербурге».

Матчи с «Динамо» пройдут 9 и 16 августа. Первая встреча состоится в Минске, ответная — в Санкт-Петербурге. Победитель противостояния выйдет в раунд плей-офф, в случае успеха в котором сыграет на групповом этапе турнира. В сезоне-2017/2018 «Зенит» также выступал в Лиге Европы и дошел до 1/8 финала, где проиграл «РБ Лейпциг» по итогам двух матчей.

В мае 2017-го клуб уже переносил игры с новой арены на «Петровский». Так, встреча чемпионата России с «Краснодаром» была перенесена из-за плохого состояния поля на арене «Санкт-Петербург».

Футбольную арену на Крестовском острове сдали в эксплуатацию в декабре 2016 года. Строительство велось почти 10 лет, общая стоимость работ приблизилась к 50 миллиардам рублей. На стадионе прошли матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!