Семак пожелал усилить «Зенит»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал об усилении, необходимом сине-бело-голубым. Его слова приводит НТВ.

«Естественно, "Зениту" нужно по новому игроку практически на каждую позицию. Надо усиливаться, менять одного игрока на другого, который будет сильнее. В паспорта мы не смотрим, должны играть сильнейшие. Команда может и должна расти и в плане подготовки тех, кто есть. Но если существует возможность усиливаться и двигаться вперед, то мы должны это делать», — заявил Семак.

Тренер также рассказал о самой сложной части профессии. Таковой, по мнению 42-летнего специалиста, является необходимость расставаться с футболистами. «Тяжело объяснять, но я предпочитаю всем говорить открыто, в лицо. Если не получается лично побеседовать, то звоню и говорю — мол, так и так. Стараюсь не доверять такие вещи другим», — признался он.

28 июля сообщалось, что «Зенит» намерен подписать контракт с полузащитником английского «Ливерпуля» Лазором Марковичем. Предметные переговоры о трансфере пока не ведутся, но мерсисайдцы готовы отпустить серба.

Семак возглавил «Зенит» в нынешнее межсезонье. В первом официальном матче под его руководством сине-бело-голубые обыграли дебютанта Российской премьер-лиги — красноярский «Енисей» — со счетом 2:0.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!