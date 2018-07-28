«Зенит» нацелился на футболиста «Ливерпуля»

Санкт-петербургский «Зенит» заинтересован в трансфере полузащитника «Ливерпуля» Лазара Марковича. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, стороны пока не ведут предметных переговоров, однако представители серба знают об интересе со стороны «Зенита». «Ливерпуль», в свою очередь, готов продать игрока.

Маркович принадлежит «Ливерпулю» с 2014 года, однако в последний раз выходил на поле в составе команды в 2015-м. Англичане четыре раза отдавали 24-летнего серба в аренду, последним его клубом был бельгийский «Андерлехт».

Летом в «Зените» сменился тренер. Вместо итальянца Роберто Манчини команду возглавил россиянин Сергей Семак. К настоящему моменту клуб не совершил ни одного трансфера.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!