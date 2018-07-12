«Зенит» нацелился на финалиста чемпионата мира

Санкт-петербургский «Зенит» рассчитывает подписать контракт с полузащитником сборной Хорватии Миланом Баделем. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, российский клуб хочет оформить трансфер до финального матча чемпионата мира, в котором хорваты сыграют с Францией. Агент Алессандро Лукки встретится с представителями «Зенита» 13 июля.

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Бадель в составе сборной Хорватии 15 июля сыграет в финале чемпионата мира. До этого он провел три матча на мундиале, в двух из которых выходил на замену в дополнительное время. На турнир он приехал в статусе свободного агента: контракт полузащитника с итальянской «Фиорентиной» закончился весной.

29-летний Бадель провел в минувшем сезоне чемпионата Италии 27 матчей и отметился двумя забитыми мячами. «Зенит» занял пятое место в чемпионате России и не сумел попасть в Лигу чемпионов.

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