ФИФА проверила на допинг всех участников ЧМ

Все допинг-пробы, взятые у участников чемпионата мира по футболу 2018 года, дали отрицательный результат. Об этом сообщается в пресс-релизе Международной федерации футбола (ФИФА), который поступил в редакцию «Ленты.ру».

Организация проводила тестирование до и во время мундиаля. Оно стало самым масштабным в истории чемпионатов мира. ФИФА проверила около 1,5 тысячи футболистов, которые могли стать или стали участниками турнира. В общей сложности с января 2018 года федерация взяла 3985 проб, и все оказались отрицательными.

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9 июля немецкое издание Bild предположило, что футболисты сборной России вдыхали аммиак в перерыве матчей плей-офф чемпионата мира-2018. Он не входит в список запрещенных веществ, однако его применение оказывает стимулирующий эффект, позволяя улучшить подачу кислорода в организм спортсмена. По мнению журналистов, таким образом российские футболисты получили преимущество над испанцами.

Врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что футболисты использовали нашатырный спирт. «Тяжело сказать, какой фантазией нужно обладать, чтобы подозревать в нашатыре какой-то секретный допинг», — уточнил он.

Чемпионат мира завершится 15 июля. В финале турнира сыграют Франция и Хорватия, в матче за третье место — Англия и Бельгия.

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