В сборной России прокомментировали подозрения из-за вдыхаемого игроками аммиака

В сборной России прокомментировали подозрения немецких журналистов, которые обратили внимание на то, что футболисты вдыхали аммиак в перерывах матчей плей-офф чемпионата мира-2018. Слова врача сборной Эдуарда Безуглова приводит «Чемпионат.com».

«Речь идет об обычном нашатырном спирте, который используется в мировом спорте много лет самыми разными странами. Тяжело сказать, какой фантазией нужно обладать, чтобы подозревать в нашатыре какой-то секретный допинг», — заявил Безуглов.

Журналисты немецкого издания Bild заметили, что в перерывах между таймами матчей плей-офф чемпионата мира игроки сборной России вдыхали аммиак. Материал подкреплен фотографией российского защитника Ильи Кутепова, через нос вдыхающего какое-то вещество в подтрибунном помещении. Авторы подчеркнули, что аммиак не является запрещенным веществом, но оказывает стимулирующий эффект, позволяющий улучшить подачу кислорода в организм спортсмена. По мнению журналистов, таким образом россияне получили преимущество над соперником.

Сборная России обыграла испанцев в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3 (1:1) в 1/8 финала мундиаля. Россияне остановились в шаге от полуфинала чемпионата мира — в матче 1/4 финала поражение команде Станислава Черчесова нанесли хорваты (2:2 в основное и дополнительное время, 3:4 по пенальти).

Чемпионат мира-2018 завершится 15 июля.

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