Подозрительно нюхающие российские футболисты заставили немцев говорить о допинге

Немецкие журналисты обратили внимание на то, что футболисты сборной России нюхали аммиак в перерыве матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании. Соответствующий материал появился в издании Bild.

В заметке отмечается, что футболисты сборной России уже были замечены за вдыханием аммиака в перерыве матча 1/8 финала против сборной Испании. Также иллюстрацией подозрений немецких журналистов служит и фотография защитника российской команды Ильи Кутепова, предположительно вдыхающего аммиак через нос в подтрибунном помещении.

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Авторы подчеркивают, что аммиак не входит в перечень запрещенных препаратов. Однако его применение оказывает стимулирующий эффект, позволяя улучшить подачу кислорода в организм спортсмена. По их мнению, таким образом российские футболисты получили преимущество над испанцами.

«Использование аммиака не запрещено. Но это абсурд со стороны россиян утверждать, что он также распространен как какой-нибудь шампунь. Особенно на фоне существующей годами в России системы государственной поддержки допинга», — говорится в материале.

Сборная России обыграла испанскую команду в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3 (1:1) в 1/8 финала мундиаля. Впоследствии россияне остановились в шаге от полуфинала чемпионата мира — матч 1/4 финала обернулся поражением от хорватов.

Чемпионат мира завершится 15 июля. Финал пройдет на стадионе «Лужники».

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