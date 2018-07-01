Тренер Испании назвал победу России в серии пенальти лотереей

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро прокомментировал поражение своей команды в серии послематчевых пенальти от России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Пенальти — это лотерея, и нам не повезло. Мы все страдаем. У нас были амбиции, но, к сожалению, нам не удалось продолжить выступления на турнире», — заявил Йерро.

1 июля сборная России победила испанцев в серии послематчевых пенальти (4:3) после ничьи в основное и дополнительное время в матче 1/8 финала чемпионата мира. Следующим соперником российской сборной станет победитель пары Хорватия-Дания.

13 июня Йерро был назначен главным тренером сборной Испании. Команда поменяла наставника за день до турнира в связи с отставкой Хулена Лопетеги.

Чемпионат мира продлится до 15 июля.

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