Сборная Испании обрела нового тренера за сутки до старта ЧМ

Главным тренером сборной Испании по футболу на период чемпионата мира-2018 станет спортивный директор национальной команды, бывший капитан мадридского «Реала» Фернандо Йерро. Об этом сообщает официальный Twitter национальной команды.

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На этом посту он сменил Хулена Лопетеги, которого ранее 13 июня уволили из-за переговоров с мадридским «Реалом». По информации испанских СМИ, новость о том, что он возглавит «королевский» клуб после чемпионата мира, стала причиной конфликта в коллективе.

Контракт 51-летнего специалиста с национальной командой был рассчитан до лета 2020 года. Йерро также прибыл в Россию в составе испанской делегации в качестве спортивного директора.

До старта чемпионата мира-2018 остался один день. Матч-открытие между сборными России и Саудовской Аравии состоится 14 июня в 18:00 по московскому времени. Испанцы начнут мундиаль встречей с португальцами, которая пройдет 15 июня в Сочи.

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