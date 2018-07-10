Фанаты «Зенита» избили защитниц граффити с Черчесовым

В Санкт-Петербурге футбольные фанаты избили девушек, пытавшихся не допустить порчи граффити с изображением главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Об этом сообщает местное издание «Фонтанка».

По словам очевидцев случившегося, болельщикам «Зенита» не понравилось то, что на граффити Черчесов складывает пальцы в латинскую букву «L» — неформальный символ польского клуба «Легия», который он тренировал до 2016 года. При этом за основу для граффити был взят снимок, сделанный в январе 2018 года.

«Нам объяснили, что в городе может быть только "Зенит", здесь не место "Легии" и граффити было приговорено с самого первого дня его появления. Эти болельщики ждали только вылета сборной. Мы попытались их остановить, но мою подругу повалили на землю и стали бить. Проходивший мимо молодой человек заступился, ему тоже крепко досталось. Особенно усердствовал толстый фанат в очках», — цитирует издание пострадавшую.

Граффити с изображением Черчесова и подписью «Ты просто космос, Стас» появилось в Санкт-Петербурге 21 июня. Позднее неизвестные «отрезали» на изображении указательный палец.

Станислав Черчесов вывел сборную России в 1/4 финала чемпионата мира по футболу, где команда проиграла Хорватии в серии пенальти. Данное достижение является лучшим за всю историю современной России.

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