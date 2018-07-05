Неймар посмеялся над собственным портретом в Казани

Нападающий сборной Бразилии Неймар, приехавший в Казань на матч четвертьфинала чемпионата мира против команды Бельгии, оценил в Instagram граффити с собственным изображением.

Футболист сфотографировал портрет, видневшийся из его гостиничного номера, и посмеялся над ним. «Эй, приятель, чего смотришь на меня», — написал форвард, сопроводив слова смеющимися смайлами.

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Портрет футболиста размещен на стене средней общеобразовательной школы №1, которая находится по соседству с отелем, где живут бразильцы. Представительница исполкома Казани Жанна Белицкая в беседе с ТАСС выразила надежду, что школа воспитает не менее выдающихся людей, чем Неймар.

Сборная Бразилии 6 июля сыграет в Казани с командой Бельгии. Матч начнется в 21:00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России и завершится 15 июля матчем в «Лужниках».

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