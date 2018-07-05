Неймару посоветовали продолжать падать

Бывший нападающий сборной Бразилии Ривалдо поддержал форварда Неймара и призвал его «продолжать падать» на футбольном поле, если это понадобится. Об этом он написал в Instagram.

«Играй, как ты играл всегда, и не беспокойся о критике от игроков из других стран. Многие из них уже вылетели с чемпионата мира. Если тебе нужно обводить, обводи. Если тебе нужно забивать, делай это. Если тебе нужно падать после фолов, падай. Если тебе нужно тянуть время, лежа на газоне, делай это и побеждай. Потому что все поступают так же», — посчитал Ривалдо.

В своей публикации спортсмен указал, что Неймара критикуют, потому что он — идол для своей страны, и это многих раздражает. Ривалдо пожелал ему стремиться вверх и «заставлять всех петь песни от своей игры».

Ранее в поддержку Неймара выступил бразилец Роналдо. Он заявил, что критика форварда за излишний артистизм — это глупость, а судьи не пытаются защитить его на поле. В то же время бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель назвал поведение игрока позорным.

По подсчетам RTS Sport, Неймар за четыре игры чемпионата мира по футболу пролежал на газоне 13 минут 50 секунд. Правила против бразильца были нарушены 23 раза.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!