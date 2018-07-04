Роналдо вступился за Неймара и пошел против судей

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо выступил против критиков соотечественника Неймара. Слова спортсмена приводит ТАСС.

«Вся эта критика — глупость. Неймар приносит много пользы сборной Бразилии, хотя он еще и не показывает своего лучшего футбола на этом турнире. Неймар очень разумно использует свою мобильность, чтобы избегать грубой игры со стороны соперников. При этом судьи не делают ничего, чтобы защитить его, они позволяют футболистам соперника раз за разом безнаказанно нарушать правила», — заявил Роналдо.

3 июля бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель раскритиковал Неймара за артистизм. Он назвал поведение форварда позорным и отметил, что его нужно наказывать.

Неймар был признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира с Мексикой. Встреча завершилась со счетом 2:0, форвард забил первый мяч. Во время игры мексиканский футболист наступил Неймару на голень, из-за чего бразилец начал кричать и изображать муки. Пользователи соцсетей высмеяли его за это.

В четвертьфинале чемпионата мира Бразилия сыграет с Бельгией. Турнир завершится 15 июля.

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