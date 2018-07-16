Французы отметили победу на чемпионате мира кричалкой «Путин, хэй»

Видео: @goal / Twitter

Президенты Франции, Хорватии и России пришли в раздевалку сборной Франции после финального матча чемпионата мира, в котором «трехцветные» обыграли Хорватию. Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте Goal.com.

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Политики поздравили команду с победой на мундиале, на что игроки ответили несколькими кричалками. В честь российского лидера французы исполнили «Путин, хэй, хэй, хэй». После этого Путин вместе с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович отправились в раздевалку к проигравшей команде.

Финал чемпионата мира состоялся 15 июля в «Лужниках» и завершился со счетом 4:2 в пользу сборной Франции.

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