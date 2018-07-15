Президент Хорватии заговорила по-русски перед финалом чемпионата мира

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович обратилась к российским болельщикам в преддверии финала чемпионата мира с командой Франции. Видеозапись опубликовал «Коммерсантъ».

«Здравствуйте, российские болельщики! От имени хорватских болельщиков спасибо России за сердечный прием! Вы прекрасные хозяева. Сегодня болейте за Хорватию! Давайте радоваться вместе! Спасибо, Россия!» — сказала она на русском языке.

Материалы по теме Дьяволы в медалях Бельгия выиграла бронзу. У Англии не было шансов

Грабар-Китарович будет присутствовать на матче, который состоится в воскресенье, 15 июля, в «Лужниках». Начало встречи Хорватия — Франция намечено на 18:00 по московскому времени.

Вся галерея ««Я оделся как Иван, нравится?»» Продолжить Фото: Арсений Несходимов 1 /27

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!