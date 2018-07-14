Французские футболисты пожелали остаться в России после чемпионата

Игроки сборной Франции Самюэль Умтити и Блез Матюиди заявили, что их радует атмосфера в команде, поэтому они хотели бы продлить ее как можно больше и задержаться в России. Об этом они рассказали в интервью французской газете Le Figaro.

«Я мог бы так прожить еще месяц со всеми. Нам весело и всегда есть, чем заняться. Это необыкновенный опыт», — отметил Умтити.

Партнер по команде согласился с тем, что хорошо было бы провести на чемпионате и с товарищами еще несколько месяцев. «Я участвовал в четырех турнирах, начиная с Евро-2012, и на этом чувствую себя лучше всего. У нас молодая, бодрая сборная. Здесь витает отличный дух», — сказал Матюиди.

В финальном матче, который пройдет 15 июля на московском стадионе «Лужники», французы встретятся с хорватами.

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