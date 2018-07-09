Тренера сборной Франции разозлили вопросы о России

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам резко отреагировал на вопрос журналиста о сборной России, заданный на пресс-конференции в преддверии матча 1/2 финала чемпионата мира против Бельгии. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Переводчик, вы уверены, что вопрос был о сборной России? Я что, реально должен говорить об этой команде? Ну ладно, просто я не понимаю, почему меня просят говорить о сборной России накануне полуфинала чемпионата мира против другой команды. Не вижу логики. Здесь есть журналисты из Франции, Бельгии, других стран. Давайте двигаться дальше», — возмутился Дешам.

Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. На чемпионате Европы, прошедшем в этой стране в 2016 году, подопечные тренера завоевали серебряные медали, в финале проиграв Португалии со счетом 0:1.

Матч Франция — Бельгия состоится 10 июля в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени. Другой парой полуфиналистов стали команды Хорватии и Англии. Их встреча пройдет 11 июля в Москве в это же время.

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