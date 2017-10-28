Террористы ИГ пригрозили главному тренеру сборной Франции по футболу

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам стал объектом угроз со стороны террористических группировок, связанных с запрещенной на территории России организацией «Исламское государство» (ИГ). Постер с изображением Дешама был опубликован на странице Ovacion Deportes в Twitter.

«Дидье Дешам — враг Аллаха», — написано на постере. Причины, по которым террористы сочли 49-летнего специалиста врагом, не указаны.

Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. На чемпионате Европе, прошедшем в этой стране в 2016 году, подопечные тренера завоевали серебряные медали, в финале проиграв Португалии со счетом 0:1.