Макрон передумал и решил пораньше приехать в Россию на матч сборной Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон прибудет в Санкт-Петербург, чтобы поддержать национальную сборную по футболу в матче полуфинала чемпионата мира 10 июля. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на Елисейский дворец.

Материалы по теме Момент истины Решающий матч сборной России. На кону все!

Официально о решении Макрона было объявлено после того, как 6 июля Франция в 1/4 финала обыграла сборную Уругвая со счетом 2:0. В полуфинале «трехцветные» сыграют с победителем пары Бразилия — Бельгия. В настоящий момент бельгийцы лидируют со счетом 0:2.

Издание уточняет, что в конце мая Макрон обещал приехать на финальную игру чемпионата, если в нем примет участие сборная его страны.

Власти Великобритании, Исландии, Польши и Австралии объявили бойкот мундиалю, отказавшись отправлять в Россию официальные делегации из-за якобы отравления российскими спецслужбами Сергея Скрипаля в британском Солсбери. 29 июня Швеция передумала бойкотировать чемпионат — правительство страны сообщило о решении приехать в Россию, чтобы поддержать свою команду в матче 1/8 финала со Швейцарией.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!