Швеция передумала бойкотировать чемпионат мира в России

Шведское правительство приостановило бойкот чемпионата мира по футболу и приедет в Россию, чтобы поддержать свою команду в матче 1/8 финала со Швейцарией. Об этом рассказала министр иностранных дел Маргот Валльстрем, слова которой приводит шведское издание Aftonbladet.

«Мы совершенно не противоречим сами себе. Мы говорили, что из солидарности с Великобританией бойкотируем открытие ЧМ. Мы сделали это вместе с другими странами. Но сейчас мы считаем важным иметь возможность поддержать нашу команду, и мы приняли решение, обсудив этот вопрос, например, с Данией», — заявила Валльстрем.

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Швеция присоединилась к бойкоту правительств ряда стран во главе с Великобританией из-за дела российского шпиона Сергея Скрипаля, в причастности к отравлению которого подозреваются российские власти. К Лондону также присоединились официальные власти Исландии, Польши и Австралии.

Швеция вышла в плей-офф с первого места из группы Е. Второе место заняли мексиканцы. Действующие чемпионы мира немцы в последнем туре проиграли команде Южной Кореи со счетом 0:2 и покинули турнир.

Матч между шведами и швейцарцами пройдет 3 июля в Санкт-Петербурге. Чемпионат мира завершится 15 июля.

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