Спорт
 
Последние новости
Объявлены дата и место встречи Путина и Трампа
Мексиканские болельщики напоили текилой посла Южной Кореи
Кадыров рассказал о чеченском методе борьбы с коррупционерами
Пукающий единорог Илона Маска оказался краденым
Самый толстый ребенок в мире похудел
Путин раскрыл источник силы российских офицеров
16-летний сын Джонни Деппа оказался серьезно болен
Очередная авиакомпания заставит доплачивать за ручную кладь
Родители погибшего бойца ЧВК Вагнера попытались отсудить компенсацию у вдовы
В Киеве придумали способ заставить Россию уважать Украину
Новости партнеров

Вратарь сборной Германии обратился к болельщикам после вылета с ЧМ

Перейти в «Мою Ленту»
Мануэль Нойер

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер обратился к болельщикам национальной команды после вылета с чемпионата мира по футболу-2018. Запись появилась в его Intagram.

«Дорогие болельщики! Мы так же разочарованы, как и вы. Чемпионат мира проводится раз в четыре года, и у нас были большие планы на нынешний турнир. Мы сожалеем, что нам не удалось защитить свой титул», — написал Нойер. Голкипер действующих чемпионов мира также поздравил сборные Швеции и Мексики с выходом в плей-офф турнира и отдал должное корейской команде. Нойер также поблагодарил Россию за гостеприимство.

27 июня сразу после матча с Южной Кореей главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что Германия не заслужила места в плей-офф чемпионата мира. Лев признал, что команда не была готова повторить успех четырехлетней давности, а игрокам не хватило хладнокровия в реализации голевых моментов.

Немцы проиграли южнокорейцам со счетом 0:2. Это поражение лишило сборную Германии последних шансов на выход в 1/8 финала мундиаля. Германия с тремя очками заняла последнее место в группе F. В рамках группового этапа немцы также встречались со шведами (2:1) и с мексиканцами (0:1).

В 2014 году сборная Германии стала чемпионом мира. В финале команда Лева победила сборную Аргентины (1:0).

Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России и завершится 15 июля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Бразильские журналисты поиздевались над проигрышем Германии
Главный тренер сборной Германии прокомментировал вылет с ЧМ
Крылатая фраза про побеждающих в футбол немцев переделана
Германия проиграла Южной Корее и вылетела с чемпионата мира
Другие материалы рубрики
Спорт00:0527 июня

Страна чудес

Месси наконец забил в России. Аргентина спаслась от вылета с чемпионата мира
15:07Сегодня

Мексиканские болельщики напоили текилой посла Южной Кореи

13:5922 июня

Аргентинские болельщики подрались с хорватами на стадионе в Нижнем Новгороде

12:30Сегодня

Защитника сборной России захотели европейские клубы

Спорт

Досрочный плей-офф

Германия стремится в 1/8 финала. Смогут ли немцы забить трижды?
09:54Сегодня

Болельщик в кокошнике подрался с динозавром на матче чемпионата мира

15:0522 июня

Аргентинский болельщик грязно оскорбил россиянку и поплатился

10:46Сегодня

Иранский футболист объявил об уходе из сборной в 23 года

Спорт19:5225 июня

Они вернулись

Россия разгромно проиграла Уругваю. Впереди решающий матч
22:3527 июня

Крылатая фраза про побеждающих в футбол немцев переделана

15:3922 июня

Аргентинский фанат оставил предсмертную записку и исчез после матча с хорватами

10:21Сегодня

Салах обещал Кадырову вернуться

Россия
Никита Джигурда«Все началось с Дня какашки»
Они превратили российскую политику 90-х в цирк и сделали сумасшествие модным
Кадыров рассказал о чеченском методе борьбы с коррупционерами
Путин раскрыл источник силы российских офицеров
Родители погибшего бойца ЧВК Вагнера попытались отсудить компенсацию у вдовы
Русская боль
Сколько стоит избить и покалечить россиянина, если ты полицейский
«Члены мне нравятся чисто эстетически»
На картинах этой художницы что ни портрет – то ниже пояса
Путин сыграл в футбол на Красной площади
Все материалы
Мир
Беру!
Секс и порядок: зачем китайцы покупают жен-рабынь
В Польше снесли памятник красноармейцам
Путин рассказал о выводе войск из Сирии
США оставят военных в Южной Корее
В Индии разбился пассажирский самолет
Хуже Сирии
Богатейшие страны мира устроили в нищем Йемене кровавый замес. Всем наплевать
Старая беда
Германия готова послать Меркель подальше. Вместе с мигрантами и всей Европой
Все материалы
Бывший СССР
Обыск у гендиректора таможенного оператора Армении Norfolk Consulting Армена УнанянаВзятки и братки
В Армении трясут чиновников и генералов. У них находят миллионы и склады оружия
Transparency International решила засудить Порошенко
Цвет нации синий
Литва нашла свой «Боярышник» и спивается. Власти бессильны
Остановим Русский мир!
Белорусские добровольцы сражаются в Донбассе за независимость своей родины
В Киеве придумали способ заставить Россию уважать Украину
Украина провела артиллерийские учения рядом с Крымом
Власти Туркмении запретили выезд за границу большинству граждан
Все материалы
Экономика
Второй фронт
США теряют миллиарды из-за торговой войны. Выигрывает Россия
Рабочим «АвтоВАЗа» повысят зарплату за счет руководства
Названы самые щедрые гости чемпионата мира в России
Покупай чаще — играй больше
Принципы геймификации, или зачем «Пятерочка» проводит акцию «Большой футбол»
Забей на деньги
Редкие и великолепные футбольные купюры со всего мира
«Северный поток-2» обойдется без Дании
Соратника Трампа уличили в получении денег от российского олигарха
Все материалы
Силовые структуры
«За мной пришли девять человек»
Охранник стал угрозой для наркобизнеса в тюрьме. Его уволили и отправили под суд
«Они едут по этапу в костюмах от Brioni»
Силовики мотают сроки на своих зонах. Там генералы становятся завхозами
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Оправданного судом правозащитника Дмитриева опять заподозрили в разврате
Топ-менеджера российского энергохолдинга Карину Цуркан обвинили в шпионаже
Оправданного судом правозащитника Юрия Дмитриева снова задержали
Россиянки устроили на дороге бойцовский клуб и попали на видео
Все материалы
Наука и техника
Чума фашизма
Глубокие тайны
Что скрывают секретные американские бункеры
«Мы получим новый Чернобыль»
Главную русскую реку превратили в ядовитую помойку. Это угрожает всей России
Американская ракета подожгла немецкий фрегат
Рогозин приравнял космос к религии и назвал десять заповедей «Роскосмоса»
В России нашли способ победить США
Ученые предсказали неизбежность климатической катастрофы
Все материалы
Спорт
Чемпионы мира едут домой
Сборная Германии не сумела выйти из группы
Страна чудес
Месси наконец забил в России. Аргентина спаслась от вылета с чемпионата мира
Мексиканские болельщики напоили текилой посла Южной Кореи
Вратарь сборной Германии обратился к болельщикам после вылета с ЧМ
Защитника сборной России захотели европейские клубы
Болельщик в кокошнике подрался с динозавром на матче чемпионата мира
Иранский футболист объявил об уходе из сборной в 23 года
Все материалы
Культура
«У России есть травмы»
Знаменитый турецкий писатель о новой Турции и любви к СССР
«Он назвал меня педиком, и я вправил ему ребра внутрь»
Они насиловали и убивали, но их все равно боготворят — за музыку
Шумно разделись и тихо ушли
Голые старухи и тонна манки на главном театральном фестивале лета
Скарлетт Йоханссон увидели в списке кандидаток на должность девушки Тома Круза
Джейме Ланнистер прокомментировал теорию о концовке «Игры престолов»
Умер отец Майкла Джексона
Хью Гранта сняли покидающим ресторан с русским миллиардером под «Розовое вино»
Все материалы
Интернет и СМИ
Зомби-террористы
Компьютеры тайно делают их хозяев преступниками. Спасения нет
Солнце на пятнах
Они терпят обрезания, побои и унижения, но все равно верят в жизнь
Апокалипсис завтра
Эти фотографы предупреждают человечество о скорой гибели
Назван лидирующий среди футбольных болельщиков фильм
Путин одобрил тысячные штрафы за обход блокировок
Телеведущая поплатилась за легкое платье в кадре
Скандальную галерею с «самыми сексуальными болельщицами» удалили
Все материалы
Ценности
Ваша взяла
Оборванцы с полиэтиленовыми пакетами захватили мир. Что дальше?
Сельская мафия
Гопники, педанты и русские шансонье: в Милане пояснили за шмот
Натянули
Мужчины носят узкие джинсы и не чувствуют себя ущемленными
Мелания Трамп оскандалилась из-за надписи на плаще
Долгожданный бренд одежды придет в Россию
Найден след похищенного 20 лет назад шпионского автомобиля
Женщин защитят от бритья
Все материалы
Путешествия
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
«Первый крен, первые визги девчонок»
Москвичка отправилась в круиз на яхте. Отдых превратился в тяжелую работу
Аргентинец Матиас Амайя, доехавший до России на велосипеде за пять летПоехавшие
Немец на тракторе, аргентинец на колесах и исландская «Нива» попали в Россию
В работе стюардесс нашли существенный минус
Составлен рейтинг самых любвеобильных болельщиков
Пассажир выпрыгнул из самолета в США в одних трусах
Турецкий отель запретил россиянке фотографироваться в бикини
Все материалы
Из жизни
«Я просто хочу умереть здесь»
Современные отшельники сбегают от людей. Некоторых возвращают насильно
Концы в воду
После смерти не все ложатся в гроб. Некоторые выбирают утонуть в щелочи
«Местные обращают внимание на иностранок»
История россиянки, перебравшейся в Италию
Полное уничтожение элитной гостиницы за 10 секунд попало на видео
Пьяный китаец случайно заплатил за такси в сто раз больше
Меган Маркл уличили в неуважении к королеве
Канадца наказали за 24 жены и 149 детей
Все материалы
Любимое хобби наркобарона
Короткая гоночная карьера Пабло Эскобара: пилот, которого лучше пропустить
В отпуск? На футбол!
Дома на колесах Rolls-Royce, Ferrari и BMW или идеальный транспорт для путешествия между матчами Чем
Тюнинг «Железного занавеса»
Тюнингованные монстры родом из ГДР, Чехословакии и других соцстран
Бюджетный «Тигуан»
В России появится бюджетный кроссовер Volkswagen — что это за машина?
Lamborghini показала первый супергибрид
Audi отозвала в России четыре модели
UAZ возобновил разработку кроссовера
Все материалы
«Зданий советского качества нет ни в Европе, ни в Америке»
Что снести, а что оставить в Москве? Архитектурный мэтр знает ответ
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Сквозь время
Он фотографирует города будущего. Старушка Европа не узнает себя
Названы три города России с дорожающими квартирами
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Россия установила новый ипотечный рекорд
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Все материалы