Вратарь сборной Германии обратился к болельщикам после вылета с ЧМ

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер обратился к болельщикам национальной команды после вылета с чемпионата мира по футболу-2018. Запись появилась в его Intagram.

«Дорогие болельщики! Мы так же разочарованы, как и вы. Чемпионат мира проводится раз в четыре года, и у нас были большие планы на нынешний турнир. Мы сожалеем, что нам не удалось защитить свой титул», — написал Нойер. Голкипер действующих чемпионов мира также поздравил сборные Швеции и Мексики с выходом в плей-офф турнира и отдал должное корейской команде. Нойер также поблагодарил Россию за гостеприимство.

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27 июня сразу после матча с Южной Кореей главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что Германия не заслужила места в плей-офф чемпионата мира. Лев признал, что команда не была готова повторить успех четырехлетней давности, а игрокам не хватило хладнокровия в реализации голевых моментов.

Немцы проиграли южнокорейцам со счетом 0:2. Это поражение лишило сборную Германии последних шансов на выход в 1/8 финала мундиаля. Германия с тремя очками заняла последнее место в группе F. В рамках группового этапа немцы также встречались со шведами (2:1) и с мексиканцами (0:1).

В 2014 году сборная Германии стала чемпионом мира. В финале команда Лева победила сборную Аргентины (1:0).

Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России и завершится 15 июля.

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