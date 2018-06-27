Крылатая фраза про побеждающих в футбол немцев переделана

Бывший футболист сборной Англии и каталонской «Барселоны» Гарри Линекер переделал свою фразу про немецких футболистов после провала сборной Германии на чемпионате мира-2018. Обновленную версию Линекер представил в своем Twitter-аккаунте.

«Футбол игра простая. В ней 22 человека 90 минут бегают за мячом, а в конце немцы уже не побеждают. Предыдущая версия осталась в истории», — написал британец.

Материалы по теме Чемпионы мира едут домой Сборная Германии не сумела выйти из группы

Ранее сборная Германии уступила команде Южной Кореи со счетом 0:2. Результат оставил немцев без шансов продолжить участие в чемпионате мира. Германия впервые в истории не сумела преодолеть групповой этап турнира.

В 1990 году после того, как сборная Германии завоевала Кубок мира, англичанин впервые произнес свою крылатую фразу. В первоначальном варианте немцы побеждали всегда.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России. Турнир продлится до 15 июля.

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