Гол на 95-й минуте вернул Германию в борьбу за плей-офф на ЧМ

Сборная Германии по футболу обыграла команду Швеции во втором туре группового этапа чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 23 июня, в Сочи и завершилась со счетом 2:1. После первого тайма немцы проигрывали с минимальным счетом после гола Олы Тойвонена. На 48-й минуте ответный мяч забил полузащитник Марко Ройс. В конце основного времени игры сборная Германия осталась в меньшинстве: вторую желтую карточку за грубую игру получил защитник Джером Боатенг. На 95-й минуте Тони Кроос ударом со штрафного обеспечил победу своей команде.

Таким образом, в активе сборной Германии стало три очка после двух матчей в группе F — она идет третьей. Шведы также имеют три балла, лидирующие мексиканцы набрали шесть баллов из шести. В последнем туре немцы сыграют с аутсайдерами — сборной Южной Кореи. Швеции будет противостоять Мексика.

Чемпионат мира продлится до 15 июля. В 2014 году подопечные Йоахима Лева в финале обыграли Аргентину, которая в этом году также находится на грани вылета с мундиаля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!