Германия оказалась в одном тайме от вылета с ЧМ

Сборная Германии проигрывает команде Швеции после первого тайма матча группового этапа чемпионата мира. В случае поражения действующие чемпионы мира вылетят с турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча проходит в субботу, 23 июня, в Сочи. Счет на 32-й минуте открыл нападающий шведов Ола Тойвонен. На 31-й минуте немцы сделали вынужденную замену: вместо полузащитника Себастьяна Руди вышел Илкай Гюндоган.

Если шведы сумеют удержать победный счет, то на их счету станет шесть очков. В активе мексиканцев, также выступающих в группе F, две победы в двух матчах, в том числе — над сборной Германии. Таким образом, немцы лишатся математических шансов на выход в 1/8 финала турнира.

Чемпионат мира продлится до 15 июля. В 2014 году подопечные Йоахима Лева в финале обыграли Аргентину, которая в этом году также находится на грани вылета с мундиаля.

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