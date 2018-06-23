Обыгравшая действующего чемпиона мира Мексика снова победила

Сборная Мексики обыграла команду Южной Кореи во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 23 июня, в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 2:1. Счет на 26-й минуте открыл нападающий Карлос Вела ударом с пенальти. На 66-й форвард Хавьер Эрнандес удвоил преимущество мексиканской сборной. В компенсированное время нападающий Южной Кореи Хон Сон Мин дальним ударом установил окончательный счет.

Мексика одержала вторую победу в двух матчах группы F. 17 июня команда обыграла действующего чемпиона мира, сборную Германии, со счетом 1:0. Южная Корея проиграла во второй раз подряд.

Позднее 23 июня немцы сыграют со Швецией. Встреча состоится в Сочи.

Чемпионат мира по футболу в России продлится до 15 июля. Мундиаль принимают 12 стадионов в 11 городах страны.

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