Капитана сборной Мексики отселили от команды из-за санкций США

Капитан сборной Мексики по футболу Рафаэль Маркес находится в команде на особом положении из-за попадания в черный список Министерства финансов США. Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, футболисту запрещено пользоваться тренировочной формой сборной, на которую нанесены логотипы спонсоров, пить воду из бутылки официального поставщика команды, пользоваться продукцией спонсоров мундиаля.

В Федерации футбола Мексики отметили, что Маркеса пришлось разместить в отдельном номере (игроки живут по два человека), где отсутствует продукция компаний США, а если Маркес не сможет избежать общения с американцами, то его переселят. По этой же причине капитан не сможет получить приз лучшего игрока матча.

Футболист попал под санкции из-за предполагаемой причастности к деятельности наркокартеля, созданного Раулем Флоресом Эрнандесом. Средства Маркеса в США были заморожены, а его виза аннулирована. Из-за санкций ни один гражданин США или компания не может иметь каких-либо связей с Маркесом.

17 июня сборная Мексики обыграла действующего чемпиона мира команду Германии со счетом 1:0. В следующем матче мексиканцы сыграют с командой Южной Кореи в Ростове-на-Дону (23 июня).

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