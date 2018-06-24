ФИФА открыла дело против немецких футбольных чиновников

Международная федерация футбола (ФИФА) завела дисциплинарное дело в отношении инцидента с участием двух футбольных чиновников, представляющих сборную Германии на Чемпионате мира-2018. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Пресс-секретарь бундестим Ульрих Фойгт и менеджер Немецкого футбольного союза (DFB) Георг Бехлау спровоцировали перепалку с представителями сборной Швеции. Двое чиновников, празднующие гол Тони Крооса, принесшего немцам победу на пятой добавленной минуте матча против Швеции, позволили себе ряд грубых жестов в сторону скамейки шведов.

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После встречи главный тренер скандинавской команды Янне Андерссон и футболист Эмиль Форсберг выразили недовольство поведением немецкой стороны после финального свистка. Сообщается, что DFB уже успела принести извинения за поведение своих футбольных чиновников и игроков.

23 июня сборная Германии одержала первую победу на чемпионате мира. Команда Йоахима Лева переиграла сборную Швеции со счетом 2:1.

Чемпионат мира завершится 15 июля.

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