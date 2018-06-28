Бразильские журналисты поиздевались над проигрышем Германии

Телеканал FOX Sports Brasil эмоционально отреагировал на проигрыш сборной Германии на чемпионате мира по футболу. Комментируя игру немцев против сборной Южной Кореи, журналисты разместили издевательское сообщение в официальном Twitter-аккаунте канала.

— FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) 27 июня 2018, 15:52

Заглавными буквами на всю допустимую длину сообщения написано «Ха-ха-ха».

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В 2014 году бразильская сборная проиграла в полуфинале мирового первенства немцам с разгромным счетом 7:1. Это стало худшим поражением национальной команды с 1920 года. В финале ЧМ-2014 Германия обыграла Аргентину со счетом 1:0.

В комментариях к записи пользователи напомнили, что на счету Германии по-прежнему пять кубков мира, а счет 7:1 никуда не делся.

27 июня в матче заключительного тура группового этапа сборная Германии уступила южнокорейцам со счетом 0:2 и не пробилась в плей-офф турнира, заняв четвертое место в турнирной таблице квартета F. Для немцев это худший в истории результат на чемпионатах мира.

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