На чемпионате мира сыграна первая нулевая ничья

Сборные Франции и Дании вышли в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч между французами и датчанами завершился вничью — 0:0. Это первая нулевая ничья на ЧМ-2018.

В параллельной встрече команда Перу обыграла австралийцев со счетом 2:0. Счет на 18-й минуте встречи открыл полузащитник перуанцев Андре Каррильо. Во втором тайме сборная Перу увеличила преимущество: на 50-й минуте голом отметился нападающий Хосе Паоло Герреро.

Таким образом, сборная Франции набрала 7 очков в группе С, Дания — 5, у Перу — 3, у Австралии — 1. Соперники французов и датчан определятся позднее 26 июня после окончания матчей Исландия — Хорватия и Нигерия — Аргентина.

Чемпионат мира-2018 проходит на 12 стадионах в 11 городах России и завершится 15 июля матчем в «Лужниках».

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