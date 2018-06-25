Стал известен соперник сборной России в плей-офф чемпионата мира

Сборная Испании сыграла вничью с командой Марокко в последнем матче группового этапа чемпионата мира и вышла на Россию в 1/8 финала. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 25 июня, и завершилась со счетом 2:2. В составе испанцев забитыми мячами отметились Иско (19-я минута) и Яго Аспас на 91-й минуте. Марокканцы ответили голами Халиба Бутаида (14-я) и Юссефа Эн-Несири (81-я).

В параллельной встрече сборная Португалии сыграла вничью с иранцами. На 45-й минуте Рикардо Куарежма забил первый мяч в этой игре, иранцы ответили голом с пенальти в исполнении Карима Ансарифарда в добавленное время.

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Этот гол лишил Португалию первого места в группе. Они, как и испанцы, набрали четыре очка, однако заняли второе место по дополнительным показателям. В 1/8 финала португальцы сыграют с Уругваем.

Ранее сборная России была разгромлена Уругваем — 0:3. Хозяева турнира стали вторыми в группе А, уругвайцы заняли первое место. С мундиаля вылетели Саудовская Аравия и Египет.

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