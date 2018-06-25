Черчесов назвал разгром от Уругвая полезной пощечиной

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в эфире Первого канала прокомментировал результат матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Уругвая.

«С одной стороны, плохо, что проиграли. С другой — пощечина в определенный момент полезна. Поэтому спокойно будем ждать, кто нам попадется. (...) Хотим мы этого или нет, но эта команда уже была другого уровня. Мы через эту игру подготовились к следующей, потому что сегодня и скорости были, и игра другая, и соперник другой, и индивидуальные качества другие. Только так можно понять, каков следующий уровень», — заявил специалист.

Ранее 25 июня россияне проиграли Уругваю со счетом 0:3. В составе соперника забитыми мячами отметились нападающие Луис Суарес и Эдинсон Кавани, также автоголом отметился полузащитник Денис Черышев.

Сборная России заняла второе место в группе А, уругвайцы со стопроцентным результатом стали первыми. Третье место осталось за Саудовской Аравией, которая в параллельной встрече обыграла Египет — 2:1.

Соперники россиян и уругвайцев станут известны позднее, 25 июня, когда пройдут матчи в группе В: Испания сыграет с Марокко, Португалия — с Ираном.

Чемпионат мира продлится до 15 июля.

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