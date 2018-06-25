Объявлен стартовый состав сборной России на матч с Уругваем

Тренерский штаб сборной России по футболу обнародовал стартовый состав команды на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 против Уругвая. Запись появилась в официальном Twitter национальной команды.

С первых минут на поле выйдут вратарь Игорь Акинфеев, защитники Игорь Смольников, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Федор Кудряшов, Юрий Газинский, полузащитники Роман Зобнин, Александр Самедов, Алексей Миранчук, Денис Черышев и нападающий Артем Дзюба.

В стартовый состав Станислав Черчесов не включил Александра Головина и Марио Фернандеса. В заявке на игру игроки присутствуют.

Матч пройдет в Самаре и начнется в 17:00 по московскому времени. Сборную России для выхода в 1/8 чемпионата мира с первого места в группе устроит ничья.

Чемпионат мира продлится до 15 июля.

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