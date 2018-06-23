Назван заинтересованный в трансфере Акинфеева клуб

Клуб итальянской Серии А «Наполи» заинтересован в трансфере вратаря ЦСКА и сборной России Игоря Акинфеева. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на газету Il Messaggero.

По информации источника, 32-летний голкипер может достаться «Наполи» по сниженной цене, потому что его контракт истекает летом 2019 года. При этом руководство клуба также рассматривает варианты с переходом Альфонса Ареола из французского ПСЖ или Алекса Мерета из итальянского «Удинезе».

Акинфеев в настоящий момент выступает на чемпионате мира в составе национальной сборной. В двух матчах на групповом этапе он пропустил один мяч, который был забит египтянином Мохамедом Салахом. Россия одержала две победы с общим счетом 8:1. Всего за сборную вратарь сыграл 107 раз.

Всю карьеру Акинфеев провел в ЦСКА. В составе армейского клуба он по шесть раз выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России. «Наполи» — двукратный чемпион Италии. В 80-е годы в составе команды играл аргентинец Диего Марадона.

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