Назван самый популярный российский футболист

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов стал самым популярным российским футболистом по итогам исследования, проведенного «Яндексом». Об этом сообщается на сайте компании.

Согласно данным «Яндекса» имя хавбека стало самым запрашиваемым в Рунете — 1,82 миллионов запросов. Второе место занял нападающий казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин (0,84 миллионов запросов), замкнул тройку лидеров форвард «Краснодара» Федор Смолов (0,39 миллионов).

В десятку также попали Александр Кокорин («Зенит»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Артем Дзюба (тульский «Арсенал»), Денис Глушаков («Спартак»), Андрей Лунев («Зенит»), Александр Головин и Алан Дзагоев (оба — ЦСКА).

Отмечается, что данные учитывают запросы в «Яндексе» с июля 2017 года по апрель 2018 года.

22 мая портал ESPN назвал самых популярных спортсменов мира. Возглавил рейтинг нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду. В тройку также вошли баскетболист Леброн Джеймс («Кливленд Кавальерс») и футболист «Барселоны» Лионель Месси.

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