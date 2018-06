Назван самый сексуальный футболист сборной России

Певица Наталья Орейро в эфире радиостанции «Спорт ФМ» заявила, что полузащитник Александр Ерохин является самым сексуальным футболистом сборной России.

Орейро отметила, что на мундиале будет поддерживать хозяев, однако в то же время усомнилась, что они подходят к старту турнира в оптимальной форме. «Я бы сыграла за сборную России, потому что я неплохо умею играть в футбол. И мне говорили, что ваши футболисты не очень хорошо подготовлены», — добавила Орейро.

Уругвайская исполнительница записала песню United by Love, посвященную чемпионату мира в России. Официальный гимн турнира Live It Up исполнят актер Уилл Смит и певец Ники Джем.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Команда Станислава Черчесова на групповом этапе сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

Ерохин вошел в число 23 футболистов, которые выступят на мундиале. На его счету 17 матчей в майке национальной сборной. На клубном уровне полузащитник играет за «Зенит».

